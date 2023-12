Pirelli brilla a Piazza Affari, per Ubs è da comprare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il titolo Pirelli & C brilla a Piazza Affari (FTSE MIB) dove guadagna il 2,8% in scia alla promozione di Ubs. In particolare la casa d’affari ha deciso di promuovere a buy il titolo perché «riteniamo abbia un forte potenziale di riduzione dell’indebitamento e l’elettrificazione dovrebbe incrementare i futuri rendimenti finanziari di Pirelli» A questo si aggiunge una valutazione «interessante» del titolo. Inoltre gli analisti restano «positivi sul segmento dei produttori di pneumatici premium, che offre un potenziale assoluto di rialzo in un settore automobilistico strutturalmente sfidante».

Entrando nel dettaglio, Ubs stima per il 2024 «una c rescita dell'Ebit del 10% su base annua e un rendimento del Free Cash Flow del 12% circa». Alla luce di ciò «Pirelli diventa il nostro titolo preferito nel settore poiché ora viene scambiato sostanzialmente in linea con Michelin ma offre una maggiore leva finanziaria e un rischio di M&A inferiore (nei piani di Michelin c’è l’obiettivo di spendere fino a 10 miliardi di euro in acquisizioni)».