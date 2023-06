Pirelli: Bruno esce, Camfin indica Casaluci come Ceo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giorgio Bruno, storico manager della Bicocca e fedelissimo di Marco Tronchetti Provera, lascia a sorpresa il gruppo Pirelli dove ricopriva la carica di deputy-Ceo ed era in procinto di diventare nuovo amministratore delegato.

Camfin “indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli, rispettivamente, di vice presidente esecutivo e di Ceo di Pirelli” per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione previsto nell’assemblea di luglio. E’ quanto si legge in una nota della holding che, in base alle prescrizioni del Golden Power, “procederà a designare i propri quattro candidati, fra i quali quelli sopra indicati, a Marco Polo International Italy Srl al fine del loro inserimento nella lista che la stessa presenterà all'assemblea Pirelli, da convocarsi entro il 31 luglio 2023 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione”.



Loading...

Andrea Casaluci, 50 anni, in Pirelli dal 2002, è dal 2018 General Manager Operations di Pirelli. Giorgio Bruno, 63 anni e dal giugno 2021 Deputy-CEO di Pirelli, “ha manifestato la volontà di concludere il proprio mandato di componente del consiglio di amministrazione per dedicarsi a proprie attività imprenditoriali e di conseguenza la propria indisponibilità a essere indicato quale Ceo di Pirelli”. Bruno era stato indicato quale Ceo designato a succedere a Tronchetti Provera nel patto siglato a maggio 2022 tra Camfin e i Sinochem.



Bruno, che al termine del processo di successione era stato indicato da Tronchetti Provera come candidato al ruolo di Ceo a partire dall'assemblea che rinnoverà il board, intende perseguire altri interessi imprenditoriali.

La designazione di Bruno era esplicitamente indicata nel patto parasociale tra Camfin e Sinochem che è stato sottoposto all'esame del governo italiano che deciso di esercitare i poteri previsti dalla normativa Golden Power.