Pirelli in buon rialzo, analisti promuovono la trimestrale

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Pirelli ben comprata a Piazza Affari dopo la trimestrale migliore delle attese nella top line e i giudizi positivi degli analisti. Il titolo aveva aperto in testa al FTSE MIB con un rialzo di oltre due punti percentuali, ha poi rallentato ma mette comunque a segno un buon progresso. Gli analisti di Intesa Sanpaolo (che hanno un 'buy' sul titolo con target price a 6 euro) sottolineano che il price mix più forte del previsto «ha più che controbilanciato l'aumento dei prezzi delle materie prime e i costi legati all'inflazione e la top line del primo trimestre così come l'ebit destagionalizzato hanno battuto le stime di consensus e le nostre». Gli analisti confermano quindi con il primo trimestre migliore delle attese «la fiducia nei target del gruppo», monitorando comunque le numerose incognite a partire dall'evoluzione della domanda (specialmente nell'area Nafta e in Europa, che stanno in qualche modo compensando il rallentamento in Cina) e nonostante i numerosi punti interrogativi lasciati aperti dall'impatto del lockdown in Cina.

Banca Akros sottolinea che «nonostante la visibilità resti limitata, il modello di business focalizzato sui pneumatici high value si continua a mostrare resiliente, mentre l'approccio local-for-local e la forza sul pricing hanno permesso a Pirelli di affrontare e gestire lo scenario di rialzo dei prezzi di produzione». Akros conferma stime e target price a 6 euro ma migliora il giudizio ad 'accumulate' da 'neutral'.

Nel primo trimestre 2022 Pirelli ha registrato ricavi per 1,52 miliardi di euro, in crescita del 22,2% rispetto a un anno fa, con un ebit adjusted di 228,5 milioni di euro (+35,4% e pari al 15% dei ricavi) e un utile netto di 109,8 milioni (da 42,2 milioni). Rivisto l'outlook 2022 in ragione delle prospettive macro-economiche 2022 frenate da tensioni geopolitiche dovute alla guerra in Ucraina, dall'inflazione e calo della domanda per lockdown in Cina: la stima dei ricavi 2022 è però alzata a 5,9-6 miliardi di euro supportata da un price/mix in crescita del 10%-11% (+5,5%-6% la precedente indicazione). In ribasso la stima della marginalità operativa con un ebit margin adjusted atteso a circa 15%. La generazione di cassa netta ante dividendi attesa pari a circa 450 milioni. Per quanto riguarda la Russia, paese soggetto alle sanzioni Ue, Pirelli ha comunicato di aver orientato la produzione al mercato domestico e di aver sostituito l'export russo verso i mercati europei con la fornitura di prodotti finiti dalla Turchia e dalla Romania. Inoltre il gruppo ha diversificato i fornitori di servizi logistici al fine di assicurare la continuità delle forniture di prodotti finiti e di materie prime e ha garantito il supporto finanziario attraverso banche locali.