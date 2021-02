Pirelli Cinturato All Season Sf2, arriva il battistrada che si adatta alla strada Il nuovo pneumatico “quattro stagioni” diventa più sicuro, silenzioso e con garanzia in caso di foratura. di Simonluca Pini

Il nuovo pneumatico “quattro stagioni” diventa più sicuro, silenzioso e con garanzia in caso di foratura.

5' di lettura

Sicurezza in tutte le condizioni, costi ridotti e un lungo elenco di novità tecnologiche all'interno di uno pneumatico. Si potrebbe riassumere così il nuovo Pirelli Cinturato All Season Sf2, nuovo “quattro stagioni” realizzato da Pirelli che porta al debutto novità come il battistrada adattivo e verrà commercializzato in abbinamento tecnologie Pirelli Seal Inside e Runflat. Non manca la versione Elect, sviluppata per essere montata su auto elettriche e plug-in hybrid. Inoltre il nuovo Pirelli Cinturato All Season Sf2 ha avuto un tester d'eccezione: il campione del mondo Nico Rosberg.

Pirelli Cinturato All Season Sf2 misure

Il Cinturato All Season Sf2 è disponibile in 65 misure - fra i 15 e i 20 pollici – partendo dalle compatte, passando dagli ultimi modelli di crossover e arrivano alle medie premium. Sulla spalla, i simboli m+s accompagnati dalla marcatura 3Pmfs (Three-Peak-Mountain with Snowflake: il simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime) indicano le ottime prestazioni anche nelle condizioni invernali e certificate dai test richiesti dalla normativa europea, che garantiscono il rispetto delle norme per la circolazione in vigore nei diversi paesi europei durante l'inverno. Pensato per chi usa l'auto prevalentemente in città, vive in regioni non alpine e con temperature tipiche dei climi temperati, il nuovo nato della famiglia Cinturato è indicato per chi percorre circa 25.000 Km all'anno. Infatti, in uno pneumatico quattro stagioni il disegno e la mescola del battistrada sono frutto di un preciso equilibrio in grado di funzionare sia alle alte che alle basse temperature, su asfalto bagnato e asciutto, conferendo buone caratteristiche in termini di prestazioni globali e versatilità di comportamento.

Loading...

Pirelli Cinturato All Season Sf2 sicurezza

Il pneumatico Pirelli Cinturato All Season Sf2 garantisce prestazioni che si attestano tra le migliori del mercato in tutte le situazioni di guida tipiche delle diverse stagioni dell'anno, come emerso dai test realizzati dall'ente certificatore tedesco Tuv Sud, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark. Come attestano anche i test realizzati dall'ente certificatore Dekra, il controllo del veicolo viene offerto dalla minor frenata su asciutto e dalla miglior guidabilità su neve del Cinturato All Season Sf2 rispetto ai principali pneumatici dei concorrenti, a cui si aggiungono le ottime performance di frenata su fondo bagnato e neve. Rispetto al precedente pneumatico Cinturato All Season Plus, migliorano la frenata su asciutto e su bagnato, riducendosi rispettivamente di -3,5m e di circa 2m. Anche in presenza di neve sul manto stradale, le performance del nuovo pneumatico sono migliorate rispetto alla versione precedente, in termini di tenuta di strada e di circa 1m in frenata.

Durata Pirelli Cinturato All Season Sf2

Il profilo e la struttura del Cinturato All Season Sf2, oltre al nuovo disegno battistrada, consentono una direzione di guida ottimale con un'impronta uniforme a terra, incrementando la resa chilometrica del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus. Questo risultato è stato raggiunto grazie all'impiego di nuovi materiali nelle mescole e un'ottimale progettazione delle rigidità locali del battistrada.

Si riducono consumi e rumore

La mescola adattiva di nuova generazione del battistrada consente anche la più bassa resistenza al rotolamento in comparazione ai principali pneumatici del segmento dei competitor, come attestato dai test realizzati da Dekra. La più bassa resistenza al rotolamento consente minori consumi di carburante e una maggiore autonomia per i veicoli elettrici nel caso di gomme con tecnologia Elect. Questa prestazione genera benefici in termini di sostenibilità ambientale e porta in B il valore di rolling resistance indicato sull'etichetta della gomma per la maggior parte della gamma di Cinturato All Season Sf2. Dalle prove di comparazione realizzate da Dekra con i principali pneumatici della concorrenza, la novità di Pirelli è risultato il pneumatico più silenzioso del suo segmento. Grazie alla mescola e al disegno battistrada, le emissioni sonore sono ai minimi, con notevoli benefici per l'ambiente.