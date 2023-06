Pirelli in coda al Ftse Mib dopo l'annuncio sui vertici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pirelli & C in coda al FTSE MIB a Piazza Affari. I titoli del produttore di pneumatici sono arrivati a cedere quasi tre punti, con un minimo toccato a 4,421 euro, quando l'indice di riferimento è in calo frazionale. Pirelli, già debole in mattinata, ha accentuato le perdite dopo che Camfin ha confermato che Giorgio Bruno, 63 anni e dal giugno 2021 Deputy-CEO di Pirelli, «ha manifestato la volontà di concludere il proprio mandato di componente del consiglio di amministrazione per dedicarsi a proprie attività imprenditoriali e di conseguenza la propria indisponibilità a essere indicato quale Ceo di Pirelli».

Alla luce di questa decisione di Bruno, Camfin ha comunicato che «indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci per i ruoli, rispettivamente, di vice presidente esecutivo e di Ceo di Pirelli» per il prossimo rinnovo del consiglio di amministrazione previsto nell'assemblea di luglio.

«Desidero ringraziare il dottor Giorgio Bruno per il contributo dato in tanti anni, in più fasi e con diversi ruoli, alla gestione del gruppo Pirelli e per il fondamentale supporto assicurato nel tempo al top management della società - ha commentato Marco Tronchetti Provera - Alla luce della sua ferma decisione di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, formulo al dottor Bruno i miei auguri più sentiti per le nuove sfide che affronterà e che ci vedranno ancora collaborare».

«Dopo aver collaborato per tanti anni a guidare lo sviluppo del gruppo Pirelli - ha dichiarato Bruno - ho deciso d'intraprendere un mio percorso imprenditoriale che assorbirà in futuro le mie energie professionali. Ringrazio Pirelli e il dottor Tronchetti per questo lungo percorso insieme, per le tante esperienze condivise finora e per quelle che certamente condivideremo in futuro come imprenditori. A Pirelli, a tutti i dipendenti, al dottor Tronchetti e al management, rivolgo i miei migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni».