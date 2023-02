Pirelli corre in Borsa, gli analisti scommettono su conti e guidance

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pirelli è tra i migliori titoli di Piazza Affari grazie all'upgrade degli analisti di Intermonte che hanno portato la raccomandazione a "outperform". Il migliore giudizio (che porta anche a un aumento a 5,5 euro del target di prezzo) è motivato con la previsione di risultati di fine 2022 positivi accompagnati da un incremento delle stime per il 2023 dovuto a un modello di business resiliente. In particolare, Intermonte si aspetta una performance operativa solida e una generazione di cassa forte in termini di free cash flow che dovrebbe permettere una tangibile creazione di valore una volta a valle del deleverage.

Pirelli fornirà i conti la prossima settimana (mercoledì 22 febbraio): il consensus delle società che coprono il titolo indica per il quarto trimestre ricavi per 1,472 miliardi (+8,9%), un ebit adjusted a 213 milioni (in lieve calo sul 2021). La posizione finanziaria netta è stimata in calo a 2,6 miliardi di euro (in linea con la guidance e a fronte dei 2,9 miliardi di fine 2021) e il free cash flow a 797 milioni. Nel report odierno Intermonte sottolinea l'importanza del posizionamento di Pirelli sui pneumatici "high value" da cui viene il 70% delle vendite ed evidenzia tre fattori a supporto del gruppo in questa fase: la riapertura della Cina, l'aumento delle quote di mercato negli Usa grazie ai nuovi prodotti per Suv e veicoli commerciali leggeri e a efficaci partnership con costruttori auto e distributori, la rapida crescita nei pneumatici per veicoli elettrici.