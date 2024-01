Pirelli corre con il rafforzamento di Camfin: per gli analisti è un segnale di fiducia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pirelli & C è saldamente in vetta al FTSE MIB con un rialzo arrivato anche oltre i tre punti percentuali, dopo che Camfin, il veicolo dei soci italiani di Pirelli guidati da Marco Tronchetti Provera, ha completato - come anticipato da Il Sole 24 Ore - due operazioni impostate da tempo e si è rafforzato nel capitale della Bicocca consentendo alla Mtp Spa dell'imprenditore milanese di raggiungere una quota indiretta del 20,58%.

«La notizia che Tronchetti Provera incrementi la sua partecipazione, diretta e indiretta, dal 14,1% al 20,58% in Pirelli riteniamo sia positiva per il titolo in quanto evidenzia la fiducia nello sviluppo della società», hanno sottolineato gli analisti di Intermonte. Più nel dettaglio, in primo luogo Mtp Spa ha sottoscritto un aumento di capitale del veicolo Longmarch, che faceva capo alla famiglia cinese Niu, raggiungendo pertanto il controllo di tale società lussemburghese e arrivando così a gestire il 3,68% di Pirelli detenuto dalla stessa Longmarch. In secondo luogo, Camfin Alternative Assets, controllata di Camfin, ha acquistato il 2,8% da un primario operatore: l'operazione è stata finanziata tramite un aumento di capitale di Camfin Alternative Assets sottoscritto per 17,3 milioni da Camfin e per 107,8 milioni da Longmarch. A valle dell'operazione Camfin Alternative Assets sarà controllata al 51% da Camfin e partecipata al 49% da Longmarch.

Invariato il patto di consultazione per il voto nell'assemblea Pirelli con Brembo e Next Investments relativo al 6% di Pirelli detenuto dal gruppo bergamasco: tale patto prevede l’impegno di Brembo di adeguare il proprio voto a quello di Mtp spa-Camfin, dopo essersi consultati sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria di Pirelli. Come fa notare Equita, «dando esecuzione ad accordi preesistenti, Tronchetti Provera sale dal 14,1% al 20,58% dei diritti di voto di Pirelli. La sorpresa riguarda il 2,8% comprato sul mercato in quanto consideravamo già il 3,68% detenuto da Longmarch come allineato alle posizioni di Mtp. Interpretiamo queste mosse come un rafforzamento del controllo diretto e indiretto su Pirelli della cordata italiana che arriva al 26,6% (sommando il 6% detenuto da Brembo, con cui permane un patto di consultazione), in attesa di capire le mosse di Sinochem (37%) e Silk Road Fund (9%)». Gli analisti ricordano anche che «l’accordo prevede l’impegno della famiglia Nui a non comprare altre azioni Pirelli, senza il preventivo consenso di Mtp, consenso che, a partire dal 15 aprile 2024, non sarà necessario per acquisti fino al 3% di Pirelli che potrebbe essere conferito a Longmarch purché resti controllata da Mtp».

Il cda proporrà all’assemblea di estendere dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2030 la data per poter chiedere lo scioglimento di Camfin che potrà avvenire mediante attribuzione proporzionale delle azioni Pirelli detenute da Camfin ai soli soci A (Mtp SpA,Intesa Sanpaolo e Unicredit), mentre i restanti soci potranno esercitare il recesso mediante liquidazione in contanti. Alla luce dei recenti movimenti sul capitale (acquisito azioni da parte di Brembo) e le indiscrezioni/effetti collegati all’applicazione del golden power sulla quota di Cnrc «pensiamo non sia possibile assumere che tale fiducia riguardi esclusivamente ragioni organiche sul business e pertanto incrementi le probabilità di uno scenario speculativo», sottolineano gli analisti di Intermonte, spiegando che «in questo senso, lo scenario di una fusione con Brembo a nostro avviso rimane una possibilità e in caso di un’operazione Pirelli potrebbe beneficiare di un premio per via del fatto che Bombassei avrebbe più del 50% dei diritti di voto (un concambio in linea con i prezzi attuali assumendo, un dividendo straordinario e il triplo diritto di voto per Bombassei)».