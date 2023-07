Pirelli corre al netto della cedola dopo le indicazioni positive di Michelin e Nokian

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Le indicazioni positive arrivate da Michelin e Nokian sostengono il titolo Pirelli & C a Piazza Affari. Le quotazioni, al netto dello stacco del dividendo, guadagnano oltre un punto e mezzo percentuale. «Alla luce dei dati di mercato pubblicati da Michelin (segmento auto stabile) e delle indicazioni emerse venerdì dalla conference call di Nokian (i prezzi hanno raggiunto il picco ma non ci si aspetta una brusca retromarcia nel secondo semestre) alziamo le stime 2023» su Pirelli, «che si basavano su ipotesi prudenti ed erano posizionate nella parte bassa della guidance», scrivono gli analisti di Equita. Il mercato, intanto, inizia a guardare alla pubblicazione della trimestrale della stessa Pirelli, in calendario giovedì. «Ci aspettiamo che Pirelli riporti un trimestre solido e confermi la guidance, con indicazioni che potrebbero suggerire il limite superiore dell'intervallo», scrivono da Intermonte. «Recentemente - aggiungono - il titolo si è leggermente ripreso dopo la debolezza di metà maggio dovuta a causa del procedimento Golden Power», il cui esito, rilevano, non cambia in realtà le carte in tavola, «in quanto viene ribadita l'autonomia del management e la natura finanziaria dell'investimento di Cnrc (condizione preesistente)». «Alla luce del modello di business resiliente, della sottoperformance dello scorso anno e della valutazione interessante nonostante la ottima generazione di cassa, confermiamo il nostro rating "outperform" sul titolo», concludono gli analisti.