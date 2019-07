Pirelli corre spinta dal giudizio favorevole Jp Morgan La banca d'affari scommette su margini in miglioramento grazie alle gomme High Level. L'ebit margin dovrebbe spingersi fino al 25%. Sale già l'attesa per l'investor day di novembre di Eleonora Micheli

Pirelli in evidenza a Piazza Affari, sull’onda del giudizio favorevole di Jp Morgan. I titoli stanno vantando un progresso del 4,5%, conquistando quota 5,5 euro.

Questa mattina gli analisti di Jp Morgan hanno rivisto la raccomandazione sulle azioni della casa di pneumatici a ‘overweigh’ e hanno alzato il prezzo obiettivo a 8 euro, dai precedenti 6,6 euro. «Il mercato non potrà ignorare alcuni scenari – hanno spiegato gli esperti – la società dovrebbe registrate circa 600 milioni di free cash flow nei prossimi tre anni, l’ebit margin dovrebbe spingersi al 25% beneficiando del business delle gomme ‘High Value’, sulle quali si specializzerà sempre di più». Jp Morgan ricorda inoltre che il prossimo novembre la società, convocando iil capital market day, porrà una nuova pietra miliare, forse la più importante dopo la quotazione avvenuta nel 2017. I vertici del gruppo faranno il punto sui risultati raggiunti e sveleranno la nuova strategia di lungo periodo.

«Abbiamo alzato la previsione di utili al 2020 del 9% e il target di prezzo delle azioni in modo da riflettere tutte le prospettive per il gruppo», hanno spiegato ancora gli analisti che mettono in conto che già a fine anno la liquidità della società si attesterà attorno a 450 milioni.



Secondo Jp Morgan le gomme High Value contribuiranno per il 67% sul fatturato di quest’anno e per l’85% sull’ebit. La società, poi, nel medio periodo porterà all’80% i ricavi da realizzare con gli pneumatici di elevato valore. «La razionalizzazione del segmento standard e un mix migliore aiuteranno Pirelli a registrare margini a doppia cifra», hanno commentato gli esperti della banca d'affari, secondo i quali i margini potenziali potrebbero spingersi anche oltre il 22%, dal 19,3% del 2018, «il che renderebbe Pirelli la prima della classe nel suo comparto». Jp Morgan apprezza inoltre la capacità del gruppo di generare cassa, in linea con la concorrente francese Michelin. «Stimiamo 600 milioni di free cash flow nei prossimi tre anni, tenendo conto dei nuovi Ifrs». Pirelli beneficerà dei minori investimenti in termini assoluti e dei maggiori guadagni.

Il prossimo novembre, poi, il management farà il punto sulla trasformazione dell'azienda sempre più proiettata verso le gomme High Value e meno esposta a quelle standard. Inoltre «potrebbe essere annunciato l’ingresso di qualche nuovo manager capace di assicurare la realizzazione del nuovo piano, che verrà realizzato sotto la leadership di Marco Tronchetti Provera. Sarà indicata anche la struttura azionaria del gruppo capace di assicurare la realizzazione del piano», hanno concluso gli analisti.

