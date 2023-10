Pirelli debole, analisti vedono segnali di un possibile calo della domanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Vendite su Pirelli & C a Piazza Affari, in un settore automotive che procede con il freno a mano tirato in tutta Europa (-1% l'Euro Stoxx 600 di settore, tra i peggiori di giornata). Le quotazioni risentono anche del taglio della raccomandazione da parte degli analisti di Intermonte, che in vista della pubblicazione dei conti del terzo trimestre (il 9 novembre) registrano segnali di rallentamento della domanda.

«Tagliamo il titolo a "neutral" da "outperform" dato che rileviamo crescenti segnali di indebolimento della domanda, come le scorte elevate di pneumatici invernali in Europa (e il ritorno di campagne promozionali), dati macro volatili in Cina e tassi di interesse elevati in Nord America», scrivono gli analisti. In un contesto macro debole e con prezzi in salita «questi elementi innescheranno il ritorno di uno scenario più competitivo», aggiungono gli esperti.

Sul fronte speculativo, Intermonte non si aspetta «un rischio significativo di collocamento di azioni» da parte dell'azionista cinese Cnrc «nonostante il recente scioglimento del patto parasociale», mentre l'ipotesi di avvicinamento con Brembo «resta un'opzione improbabile nel breve termine». La Sim ha limato le stime sui risultati per il 2023 e gli anni successivi, nonché il target price a 4,9 euro dai precedenti 6 euro.