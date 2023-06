Pirelli debole dopo Golden Power, ora il nodo è la reazione di Sinochem

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le prescrizioni del Governo, imposte attraverso i poteri di Golden Power, al primo azionista cinese di Pirelli non provocano strappi al titolo della Bicocca in Borsa ma lasciano agli operatori l'interrogativo sulle decisioni della stessa Sinochem, titolare del 37% del capitale. Le azioni Pirelli & C sono comunque in rosso. La decisione del Governo "non ha un impatto concreto sulla quota di Sinochem" lasciando invariati i diritti di voto e non obbligando l'azionista a cedere né in parte nè totalmente la quota, osserva Mediobanca Securities.

Il Consiglio dei ministri italiano ha deciso di utilizzare i poteri speciali per proteggere tecnologia e know-how di Pirelli imponendo una governance che aumenta il peso della holding Camfin nel cda - con il passaggio da 3 a 4 membri tra i 12 consiglieri di maggioranza e la scelta dell'amministratore delegato - e rafforza l'autonomia del management su piani e scelte strategiche.

Sinochem limitata: ricorso, vendita quota o altre scelte?

"L`intervento del Governo limita fortemente l`influenza di Sinochem, ma a differenza di alcune ipotesi giornalistiche circolate nelle scorse settimane non ne limita il diritto di voto in assemblea, né impone riduzioni della quota. Sinochem potrebbe ricorrere entro 60 giorni al Tar o al Consiglio di Stato, ma riteniamo improbabile che ciò possa stravolgere quando deciso - commenta Equita Sim - Non escludiamo che alla luce di questo provvedimento Sinochem possa decidere di ridurre la sua quota, avviando quel reshuffle dell`azionariato che commentiamo da tempo. Anche per Intermonte l'esito della procedura potrebbe spingere Sinochem a valutare l'uscita dal capitale, dopo 8 anni, e il mercato già sconta questo scenario visto che i multipli a cui tratta Pirelli in Borsa sono inferiori rispetto alla media dei concorrenti. Da inizio anno Pirelli ha recuperato il 15% circa in Borsa a fronte del +17,5% di Piazza Affari e del +22% del sottoindice Stoxx Auto&Parts. Per Intermonte l'opzione primaria in caso di disimpegno di Pechino resta l’assorbimento della quota in cessione da parte di azionisti esistenti o comunque in accordo con l'attuale vicepresidente esecutivo e ceo Marco Tronchetti Provera.