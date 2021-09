Pirelli e Geotab collaborano per ridurre i costi di gestione delle flotte aziendali

1' di lettura

Pirelli e Geotab hanno stretto una partnership a livello globale che consentirà alle aziende che utilizzano veicoli commerciali di ridurre i costi di gestioni relativi agli pneumatici, migliorando al contempo l'operatività e la sostenibilità. La partnership prevede che il sistema Pirelli Cyber Fleet sarà disponibile attraverso il marketplace di Geotab, e quindi utilizzabile tramite la piattaforma di fleet management MyGeotab.

In questo modo i fleet manager potranno verificare lo stato degli pneumatici, grazie al sensore inserito in ciascuno di essi, che invia i dati a un'app installata su tablet o smartphone e che a sua volta li rende disponibili nella piattaforma digitale di Geotab. Grazie a questa integrazione i gestori della flotta potranno evitare di ispezionare di persona ogni veicolo, garantendo ai clienti maggiore sicurezza per i conducenti e le merci che trasportano.

