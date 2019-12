Pirelli fornitore unico del campionato mondiale rally fini 2021-2024

1' di lettura

Pirelli è stata scelta dalla FIA - Federazione Internazionale dell'Automobile - come fornitore di pneumatici unico per il Campionato del Mondo Rally per le stagioni dal 2021 al 2024. In particolare Pirelli fornirà tutte le vetture 4x4 che prenderanno parte alle gare valevoli per il WRC, quindi dalle WRC Plus, che si contendono il titolo assoluto, alle R5 che sono protagoniste del WRC2, ma anche di diversi campionati regionali e nazionali di tutto il mondo.

Nelle massime serie, F1 e WRC

La nuova investitura nella specialità regina delle corse su strada va ad affiancarsi all'identico ruolo che dal 2011 Pirelli riveste nella massima espressione del motorsport in circuito, la Formula 1. Un risultato che conferma la posizione che l'azienda vanta nelle competizioni, grazie all'esperienza maturata in oltre 110 anni di gare.