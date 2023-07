Pirelli tra i migliori del Ftse Mib, tengono le vendite globali di pneumatici

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I dati di vendita degli pneumatici a livello globale spingono Pirelli a Piazza Affari. In evidenza anche Michelin alla Borsa di Parigi, quando è positiva ma con meno slancio Continental a Francoforte. A Milano, i titoli del gruppo della Bicocca si portano in rialzo, con un massimo toccato a 4,901 euro, registrando una delle migliori performance del FTSE MIB. Come indicato da diversi analisti, sulla base delle stime di Michelin, il mercato globale degli pneumatici ha fatto registrare una crescita nel primo semestre (+2%), anche se in Europa è scesa del 4%, soprattutto a causa del calo della domanda per autobus e camion.

In particolare, Intermonte spiega che «il canale ricambi (RT, circa il 75/80% dei ricavi del gruppo) ha fatto registrare un altro mese positivo in giugno (+2% su anno a livello globale) grazie al continuo rimbalzo della Cina favorito dalla facile base di paragone e un netto miglioramento in Nord America, mentre l’Europa è rimasta in calo anche se sostanzialmente stabile per via del continuo de-stocking dei distributori. Il canale OEM (circa il 20/25% delle vendite) è rimasto in leggera crescita (+1%), ma in rallentamento rispetto ai mesi precedenti per via di una base di paragone meno facile. Il secondo trimestre 2023 si chiude pertanto stabile per il canale RT e a +12% per l’OE». In questo quadro, continuano gli analisti della sim milanese, «la lettura per Pirelli è leggermente positiva in quanto il trend è coerente con le nostre stime per l’anno considerando inoltre che l’alto di gamma (circa il 73% dei ricavi di Pirelli) mostra generalmente tassi di crescita più elevati del mercato».