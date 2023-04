Pirelli, l’Italia studia come limitare il socio cinese Sinochem

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Italia starebbe studiando come ridurre l’influenza del socio cinese Sinochem sul produttore di pneumatici Pirelli. Lo afferma Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Le autorità italiane, non specificate dall’agenzia, starebbero attualmente discutendo diverse opzioni nell’ambito di colloqui con gli investitori in Pirelli sulla struttura proprietaria, ricordando che Sinochem è il maggiore azionista della società dei pneumatici. Le opzioni includerebbero la limitazione della condivisione delle informazioni sui dati sensibili e sulla tecnologia strategica con membri del consiglio nominati da Sinochem, fino a limitazioni dei diritti di voto, aggiunge Bloomberg.