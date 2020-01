Pirelli maglia nera sul FtseMib, Ubs taglia a «neutral»

2' di lettura

Maglia nera per Pirelli che, con un ribasso arrivato anche al 3%, zavorra il FTSE MIB . A mettere il freno al titolo è un report di Ubs, che ha abbassato la raccomandazione da «buy» a «neutral», con un obiettivo di prezzo passato da 6,20 a 5,50 euro per azione, al di sotto della media di 5,80 euro degli analisti e contro l'attuale valutazione di 5,1 euro circa.

Pirelli, appunto partita in calo anche del 3%, ha poi ridotto le perdite, comunque superiori al 2%. Abbastanza alti i volumi di scambi: già nelle prime battute passavano di mano oltre 1,8 milioni di titoli, contro la media di 2,825 milioni delle ultime 30 sedute. Guardando avanti, a orientare l'andamento del titolo potranno essere nelle prossime settimane le notizie che emergeranno dall'Investor Day, in calendario per il 19 febbraio, quando il gruppo presenterà il piano industriale 2020-2022. A questo proposito, Ubs prevede che le guidance che la società darà insieme al piano « saranno ampiamente in linea con le stime già fornite dalla società» e che «Pirelli enfatizzerà probabilmente le leve chiave da una più alta generazione di cassa».

Gli analisti di Ubs, che avevano assegnato la valutazione «buy» alla luce della crescita a doppia cifra degli utili, al solido contributo del price mix e a un flusso di cassa atteso a 500 milioni di euro nel 2020, hanno tagliato la valutazione spiegando che il contributo del price-mix è inferiore e la crescita dei volumi è più debole a causa di un inverno mite. Guardando avanti, gli analisti di Ubs terranno sotto osservazione le previsioni per il price mix, spiegando che «qualunque ulteriore deterioramento rispetto al 3,5% del terzo trimestre 2019 sarebbe negativo», e la dimensione e la qualità sottostante del free cash flow.

Il Sole 24 Ore Radiocor)