Pirelli in luce con indicazioni incoraggianti dai conti Michelin

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Pirelli & C a Piazza Affari. Le quotazioni, spiegano dalle sale operative, beneficiano della pubblicazione dei risultati 2022 di Michelin, in vista dell'appuntamento della trimestrale della Bicocca che sarà resa nota il 22 febbraio. La casa francese lo scorso anno ha registrato vendite in aumento del 20,2% a 28,6 miliardi con un utile netto a due miliardi. Il gruppo ha annunciato l'obiettivo per il 2023 di un utile operativo dei settori principali (che misura la performance dei settori operativi del gruppo) superiore a 3,2 miliardi, rispetto ai 3,4 miliardi di euro del 2022. Proposto un dividendo di 1,25 euro per azione.

Si tratta di numeri lievemente migliori delle attese «grazie alla divisione Auto», sottolineano gli analisti di Intermonte. La guidance sul 2023, invece, è poco sotto le previsioni, «ma giudicata conservativa». «I risultati di Michelin sono stati leggermente meglio delle attese a livello di bilancio grazie soprattutto alla divisione auto, ovvero quella rilevante ai fini di un read-across per Pirelli, mentre il free cash flow appare debole ma per motivi company-specific sui quali pensiamo Pirelli abbia fatto meglio», scrivono gli esperti. Indicazioni incoraggianti sono arrivati anche dalla conference call, in cui i vertici del gruppo francese hanno sottolineato di non vedere alcun «rallentamento importante» della domanda, nessuna necessità di tagliare i prezzi e nessun impatto dallo spostamento della domanda verso alternative più economiche».