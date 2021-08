Pirelli maglia rosa a Piazza Affari dopo i conti e i target 2021 rivisti al rialzo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli ordini di acquisto spingono Pirelli & C in testa al Ftse Mib di Piazza Affari. Giovedì 5 giugno a mercato chiuso il gruppo della Bicocca ha reso noto di aver chiuso il secondo trimestre 2021 con un utile netto di 89,4 milioni di euro, a fronte di una perdita di 140,2 milioni nello stesso periodo di un anno fa. I ricavi sono saliti del 72,6% a 1,3 miliardi, l'ebit adjusted del secondo trimestre è positivo per 208,6 milioni di euro (-74,4 milioni nel secondo trimestre 2020), con margine ebit adjusted al 15,8% (-9,7% nel secondo trimestre 2020). Nel semestre l'utile ammonta a 131,6 milioni di euro, contro una perdita di 101,7 milioni di euro nel primo semestre 2020.

Il cda ha inoltre rivisto al rialzo la guidance per l'intero 2021, stimando ora ricavi tra 5 e 5,1 miliardi contro la precedente previsione tra 4,7 e 4,8 miliardi. I volumi sono stimati tra +14% e +15% (+11% /+13% il precedente target) trainati dall'High Value (+18%/+19% le attese, +15%/+17% il target precedente). Il price mix è visto in miglioramento tra +4,5% e +5% (+2,5%/+3% il target precedente) grazie all'aumento prezzi e a un mix canale e prodotto più favorevole. L'ebit margin adjusted è stimato compreso tra circa 15% e 15,5% (tra sopra il 14% e circa 15% il precedente target). La generazione di cassa netta ante dividendi è in miglioramento tra 360/390 milioni di euro (tra 300/340 milioni il target precedente). Gli investimenti sono stati confermati in circa 330 milioni di euro. Infine, la posizione finanziaria netta è attesa inferiore di 3 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al precedente target di circa 3 miliardi di euro. I dati del secondo trimestre sono stati migliori delle previsioni per volumi e prezzi, notano gli analisti di Equita, che hanno alzato le stime sul 2021 e il target price del 5% a 6,2 euro.

