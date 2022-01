Pirelli sui massimi da quasi 3 anni su upgrade di JpMorgan

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pirelli & C sale sui massimi da aprile 2019 e si posiziona tra i migliori titoli del FTSE MIB sfruttando un upgrade degli analisti di JpMorgan e il complessivo andamento positivo dell'automotive. Nel report odierno sulla casa milanese degli pneumatici, JpMorgan alza la raccomandazione a «overweight» con un prezzo target sui 18 mesi alzato a 7,5 euro dal precedente 5,60. L'azienda, secondo il broker, sta traendo benefici dalla fase molto favorevole per il segmento di penumatici High Value - in cui Pirelli si sta da tempo concentrando - e in generale dai fondamentali del mercato dei pneumatici senza dimenticare il rafforzamento in corso in Cina e la volontà di puntare sui segmenti dei pneumatici con calettamento superiore ai 19 pollici e per veicoli speciali ed elettrici.

Questo quadro complessivo, unito all'opportunità di poter fronte all'incremento dei costi delle materie prime grazie al pricing power dovuto alla posizione di mercato, dovrebbe contribuire - secondo JpMorgan - a migliorare la marginalità sia nell'High Value sia nei pneumatici standard. Gli analisti vedono alla portata un margine superiore al 20% nell'High value e sopra il 10% nello standard che si tradurrebbero in un 17-18% a livello di gruppo. Il piano Pirelli vede il margine ebit adjusted nell'intervallo tra oltre il 16% e il 17% nel 2022 e nel range 19-20% al 2025.