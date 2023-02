Pirelli ai massimi da un anno: mercato fiuta il riassetto e spera nell'opa

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Piazza Affari crede nel riassetto in arrivo in Pirelli & C e premia il titolo del gruppo della Bicocca che sale a 5 euro per azione. Se la prima reazione ai rumors secondo cui l'azionista di riferimento, Sinochem, sta valutando la cessione del suo 37% aveva fatto sbandare il titolo (-4% all'uscita della news), gli operatori hanno iniziato a sentire aria di opa e stanno aumentando la scommessa portando i prezzi ai massimi da un anno.

Sinochem in uscita: è primo azionista con il 37%



Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo cinese Sinochem (che ha ereditato la partecipazione attraverso ChemChina) sta sondando la possibilità di vendere, o completamente o in parte, la sua quota nell'ambito della revisione del suo portafoglio e qualche fondo di private equity sta valutando il dossier. Per il Messaggero ci sarebbe già un incarico a una banca d'affari per sondare le opzioni ma la richiesta dei venditori è di almeno 6,5 euro per azione, cioè lo stesso prezzo a cui le azioni Pirelli sono state collocate in Borsa nel 2017 dopo il delisting avvenuto nel 2015 con l'opa guidata da ChemChina e da Camfin.

I fondi di private equity sono sul dossier



Tra i fondi di private equity internazionali lo scenario di una uscita del primo azionista trova riscontro: la partecipazione, si fa notare, è ritenuta da Sinochem non core e quindi cedibile e il recente cambio alla presidenza - è uscito Ning Gaoning ed è arrivato Li Fanrong, nuovo presidente anche di Pirelli - può favorire questa soluzione, anche se la volontà di non vendere a meno del prezzo dell'Ipo rappresenta un primo ostacolo. Non è ritenuto un nodo invece l'attuale indebitamento di Pirelli nè per una vendita a un gruppo industriale nè per un private equity. Secondo Il Messaggero, Kkr sarebbe tra i fondi interessati, mentre il vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera si sarebbe già mosso con i principali istituti di credito italiani, Unicredit e Intesa Sanpaolo, per studiare le opzioni . Le due banche sono anche socie di Camfin, la holding che riunisce i soci italiani di Pirelli e che detiene il 14% circa del capitale. Tra i soci alla finestra nell'eventuale riassetto c'è Brembo, titolare di poco più del 5%. Mentre un altro socio cinese, Silk Road Fund, è titolare del 9% e potrebbe anche seguire la scia di Sinochem.

L'opa e le altre opzioni

Le ricostruzioni di stampa secondo cui la vendita della quota Sinochem non dovrebbe avvenire sul mercato "dovrebbe offrire supporto al titolo", sottolinea Intermonte che di recente ha fatto un upgrade sul titolo Pirelli, anche se restano "da valutare le modalità con le quali si vuole evitare l’eventuale opa" per un riassetto che dovrebbe a quel punto coinvolgere più investitori.

"Nel caso di cessione del 37% riteniamo che chiunque compri debba comunque trovare un accordo con Tronchetti, dato che la governance attuale prevede anche che la sede sociale e i centri di R&D non possano essere spostati fuori dall`Italia senza l`approvazione del 90% del capitale - osserva Equita - I movimenti (in Camfin, ndr) che abbiamo commentato più volte negli ultimi 2 anni riteniamo siano interpretabili come mosse finalizzate alla creazione di un nocciolo duro a maggioranza italiana proprio nell`evenienza di un disimpegno di Sinochem (sommando le azioni apportate dalla famiglia Niu in Camfin, oltre a quelle che detiene direttamente, le call option sottoscritte da Camfin si arrivando al 22%, ovvero 27% includendo il 5% acquistato da Brembo). In caso di placement non escludiamo che Camfin possa rilevarne una quota".