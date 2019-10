Pirelli: un P Zero tailor made per la nuova BMW M8

1' di lettura

Nuova tappa nella collaborazione fra Pirelli e BMW, con lo sviluppo della variante tailor made del pneumatico sportivo P Zero per la nuova BMW M8. Il nuovo pneumatico è realizzato in base alle caratteristiche dello chassis per entrambe le varianti di BMW M8, Coupé e Cabriolet. Il nuovo P Zero omologato da BMW e marcato sul fianco ha le dimensioni 275/35 ZR 20 (asse anteriore) e 285/35 ZR 20 (asse posteriore). Comparato alla versione originale del P Zero, la variante creata per la BMW M8 offre su questa vettura le massime prestazioni su lap time, dry handling, wet handling, consistency, braking performance, straight hydroplaning, lateral hydroplaning, weight, comfort, noise e mileage. Per adattare le caratteristiche di performance del P Zero a quelle di guida dei veicoli BMW, gli ingegneri Pirelli hanno modificato il disegno battistrada del pneumatico, tra le altre cose, per ottimizzare anche il rumore di rotolamento. Per raggiungere il miglior equilibrio tra l'asse anteriore e quello posteriore del veicolo, gli ingegneri hanno usato diversi livelli di costruzione per la carcassa fra pneumatico anteriore e posteriore. La gomma anteriore ha una struttura simmetrica, mentre quella posteriore è asimmetrica.