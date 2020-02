Pirelli presenta il piano al 2022: attesi ricavi a 5,8 miliardi Il gruppo chiude il 2019 con un fatturato in crescita del 2,5% a 5.323 milioni di euro. Dal coronavirus impatto di 30 milioni sull’Ebit di Marigia Mangano

4' di lettura

«Il nostro piano industriale è basato su una interpretazione assai realistica della difficile situazione attuale». Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli, fa una premessa chiara prima di alzare il velo sul nuovo piano industriale al 2022.

Un piano che, data l'esposizione di Pirelli in Cina, non può prescindere dalla constatazione che il Coronavirus ha già avuto nel trimestre un impatto nell'ordine di 30 milioni a livello di Ebit con due stabilimenti su tre fermi tra quelli che la Bicocca conta in Cina. E che, almeno sulla carta, si presenta come un percorso stand alone che non preclude però al gruppo di valutare, quando si presenteranno, combinazioni in grado di creare valore: «Non c'è nessun piano per una combinazione di Pirelli con un nuovo gruppo, ma la nostra azienda è aperta a combinazioni che possano creare valore» ha dichiarato Marco Tronchetti Provera.

I target del piano

Pirelli conferma nel piano triennale la centralità dei prodotti high Value (pneumatici di almeno 18 pollici) nel quale ci si aspetta una crescita media annua dei volumi di circa il 9% a fronte del 6% stimato di crescita generale del mercato e disegna un percorso che a regime consentirà al gruppo di arrivare a 5,8 miliardi di euro di ricavi nel 2022, con una crescita media annua del 3%, e un margine ebit rettificato in crescita al 18%-19% dei ricavi (dal 17,2% di fine 2019).

I target del nuovo piano industriale sotto il profilo finanziario puntano a portare la posizione finanziaria netta a circa 3,3 miliardi a fine 2020 e a 2,5 miliardi circa a fine 2022 (dai 3,5 miliardi di fine 2019) e prevedono una generazione di cassa per circa 1,5 miliardi nel triennio. Confermata la politica dei dividendi con un pay out pari al 40% dell'utile netto consolidato, in linea con la politica adottata dopo la quotazione in Borsa.

Nell'arco di piano, infine, gli investimenti sono previsti a 900 milioni.

Il percorso al 2022, ha spiegato Tronchetti Provera, si snoda attraverso tre direttive chiave: competitività costi, sviluppo commerciale e innovazione tecnologica. In particolare sul fronte costi il piano industriale prevede una riduzione dei costi per 510 milioni nel triennio al 2022, pari a circa l'11,5% del totale della base costi, con un impatto al netto dell'inflazione pari a circa 290 milioni, circa il 6,5% del totale base costi.