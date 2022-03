Pirelli rinnova la gamma Scorpion dedicata ai suv di nuova generazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pirelli ha sviluppato un nuovo pneumatico Scorpion rendendolo ancora più adatto ai SUV, che si prevede sia il segmento di veicoli più popolare al mondo. La nuova serie rappresenta un completo rinnovamento della famiglia, che da oltre 35 anni si è specializzata nel mercato dei SUV, con pneumatici “tailor made” per modelli premium declinati per coprire ogni stagione. La nuova gamma Pirelli Scorpion si distingue per essere stata sviluppata specificatamente per rispondere alle caratteristiche chiave dei SUV moderni, come maggior peso, baricentro alto e meccanica e dinamica di guida uniche. È anche interessante notare che molte innovazioni tecnologiche presentate con la recente serie Cinturato vengono, con i nuovi Scorpion, portate nel mondo dei SUV con adattamenti e tecnologie ad hoc. La linea di pneumatici di nuova generazione Scorpion può adattarsi meglio alle prestazioni dei veicoli odierni, comprese le versioni elettrificate mettendo sul piatto le più moderne tecnologie disponibili.

La famiglia Scorpion si distingue anche come la serie con il maggior numero di omologazioni per auto elettriche o ibride plug-in dell’intero portafoglio Pirelli. Questi pneumatici si differenzieranno con il marchio “Elect” sui fianchi. Gli optional sono tra le tecnologie avanzate offerte da Pirelli con questa sua ultima gamma di pneumatici. Tra questi, il PNCS che aiuta a ridurre il rumore della strada percepito all’interno del veicolo,il Run Flat e Seal Inside che permettono ai conducenti di proseguire il viaggio anche in caso di foratura.

La mescola dei nuovi pneumatici Scorpion, con gomma sintetica di nuova generazione, offre caratteristiche come bassa resistenza al rotolamento, ottime prestazioni di frenata sul bagnato e usura uniforme del battistrada per tutta la vita del prodotto. Da sottolineare che la mescola è stata rafforzata per rispondere alle esigenze specifiche dei SUV, facendo leva sul know-how già applicato nei nuovi pneumatici Cinturato. Inoltre, viene garantito che lo pneumatico mantenga le sue prestazioni per un periodo di tempo più lungo su diverse superfici stradali, in particolare su quelle bagnate dove le condizioni di guida sono critiche. La famiglia Scorpion si compone di una versione “estiva”, di una per tutte le stagioni (Scorpion All Season SF2) e di una invernale (Scorpion Winter 2).

La nuova famiglia di pneumatici estivi è offerta in 26 misure da 18 a 21 pollici. Questi pneumatici dispongno già di 48 omologazioni, di cui oltre il 75% sono per veicoli elettrici.