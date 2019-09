Pirelli sale a Piazza Affari, Camfin ha già prenotato il 4,9% del capitale

1' di lettura

Pirelli & C in evidenza a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo della Bicocca mettono a segno una delle migliori prestazione del FTSE MIB. Le quotazioni beneficiano del sostegno dimostrato dall'azionista Camfin, che ieri ha annunciato di aver sottoscritto una nuova opzione call sullo 0,89% del capitale, portando così la quota Pirelli già "prenotata" al 4,9%.

Lo scorso 11 settembre il cda di Camfin aveva annunciato di avere l'autorizzazione per comprare fino al 5% di Pirelli. La quota potenzialmente in mano alla società di Marco Tronchetti Provera è quindi complessivamente pari a circa il 15% di Pirelli. Le call hanno scadenza 2022.



«Gli attuali corsi di Borsa non riflettono i fondamentali»

Comunicando l'intenzione di rafforzarsi nel capitale, il cda di Camfin aveva spiegato di aver «ritenuto che gli attuali valori di Borsa di Pirelli continuino a non rifletterne i fondamentali e il potenziale di crescita scontando gli attuali andamenti non positivi del mercato in generale e del

settore in cui la società opera».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)