Pirelli, sessant'anni fa nasceva BS3 il primo pneumatico invernale del marchio Nell'ottobre del 1959 nasce il primo pneumatico invernale a marchio Pirelli. Un concentrato di genialità, il BS3 in quanto permetteva di cambiare il battistrada da montare sulla carcassa a seconda della stagione

Pirelli BS3

Era l’ottobre del 1959 e Pirelli al Salone dell’Auto di Torino presentò una piccola grande rivoluzione: uno pneumatico invernale. Già allora, come oggi, l’autunno era il momento in cui iniziare a prepararsi per la guida nella stagione fredda e Pirelli pensò a BS3, cioè “Battistrada Separato 3”, perché a comporre lo pneumatico erano una carcassa e un battistrada non vulcanizzati assieme, di conseguenza quest’ultimo era facilmente intercambiabile. In questo modo era possibile passare da prestazioni estive a invernali, o viceversa, con poco lavoro e senza nemmeno smontare lo pneumatico dal cerchio. Una soluzione tecnologica innovativa, rimasta in produzione alcuni anni e che ha saputo introdurre il cambio stagionale dei pneumatici.

1961, Box Pirelli in autostrada

Come funzionava BS3

Il principio di funzionamento dello pneumatico Pirelli BS3 è molto semplice da spiegare quanto incredibile da immaginare in azione. Il battistrada -cioè la parte dello pneumatico tassellata che entra in contatto con la strada - era montato su tre anelli del diametro della carcassa del pneumatico, cioè alla struttura restituente. I battistrada quindi venivano installati sullo pneumatico e poi tenuti in sede dalla pressione dell’aria. In occasione del cambio climatico, il lavoro da compiere era molto semplice: si smontava il disegno del battistrada della stagione uscente e se ne montava uno più adatto a quella che stava per iniziare. E qui la storia del BS3 si incrocia con quella di un altro pneumatico leggendario di Pirelli: il Cinturato, che “prestò” il disegno estivo del battistrada al BS3.

1959, Salone dell’Auto di Torino

Centri autorizzati negli autogrill

L’arrivo del BS3 portò un’altra innovazione: tramite un accordo con Autogrill, Pirelli creò delle officine apposite situate nelle stazioni di servizio dell’Autostrada del Sole, dove i tecnici avevano il compito di sostituire i battistrada di BS3, oltre che offrire ogni altro tipo di assistenza delle auto degli italiani in viaggio.

Dai rally nasce il primo vero invernale Pirelli

Ma l’innovazione portata da Pirelli con il BS3 non fu limitata alle auto di serie.

Infatti, questa si fece largo anche nelle competizioni, in particolare fuori dall’asfalto: il Rally di Monte-Carlo del 1961 si vide l’ottimo comportamento del BS3, con 28 equipaggi in gara e 23 arrivati in fondo. E proprio in queste competizioni qualche anno dopo nasce il primo vero invernale di Pirelli: l’MS35.