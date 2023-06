Pirelli-Sinochem e golden power, focus sui ruoli apicali

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il governo italiano, e in particolare il comitato Golden Power, lavora alla ricerca di una soluzione efficace, ma al contempo diplomatica, per risolvere la questione della crescita dell’influenza cinese, attraverso Sinochem, in Pirelli. Un approccio in qualche modo confermato da una dichiarazione del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, il quale si è riferito al dossier definendolo «argomento che riguarda la sicurezza nazionale», e quindi implicitamente ammettendo la probabilità di un intervento...