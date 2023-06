Pirelli-Sinochem, parola ai periti sui pericoli legati a tech e dati condivisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si terranno oggi le audizioni del comitato Golden Power di due parti tecniche terze per intervenire su alcuni aspetti specifici della vicenda Pirelli-Sinochem. Ieri era stata la volta di Andrea Casaluci per Pirelli e Marco Tronchetti Provera per Camfin, i quali hanno mantenuto il massimo riserbo sui contenuti del confronto. La questione è ormai nota: nel mirino del comitato per la Golden Power è finito il patto di sindacato che lega i soci italiani, e in particolare Camfin, al socio cinese Sinochem...