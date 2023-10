Pirelli: cinesi disdettano patto, colpo di scena dopo Golden Power

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinochem e Silk Road hanno deciso di disdettare il patto parasociale che allinea i voti dei due investitori e porta la quota di controllo dei soci cinesi fino al 42%. È quanto risulta dalle indiscrezioni raccolte dal Sole 24e Ore.

Patto scaduto

Venerdì scorso era infatti scaduto l’accordo, denominato “contratto azione di concerto” siglato da Silk road, socio di Pirelli al 9%, e Sinochem (ex ChemChina), primo azionista della Bicocca con il 37%. L’intesa in questione non si estendeva sull’intera quota di Silk Road...