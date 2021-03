Pirelli sopra 5 euro in Borsa dopo oltre un anno: i numeri 2020 centrano le attese

Per il 2021 previsti ricavi in crescita tra 4,7 e 4,8 miliardi. Il 31 marzo il piano industriale. Il titolo è arrivato a guadagnare il 3,8% prima di rallentare il passo

Pirelli tira il freno a mano e gira al ribasso dopo un avvio brillante, quando il rialzo era arrivato anche a 4 punti percentuali toccando livelli che non si vedevano da gennaio 2020, con le azioni salite anche sopra i 5 euro. A spingere il titolo, poi penalizzato dai cali del comparto auto in Europa, era stata la trimestrale che ha messo in luce risultati in linea con i target del gruppo e con il consensus degli analisti, pur se con un calo di utile e ricavi.



Risultati 2020: utile cala a 42,7 milioni



Guardando ai conti, il 2020 si è chiuso in utile ma con un risultato netto in calo a 42,7 milioni di euro (rispetto ai 457,7 milioni del 2019) e ricavi per 4,3 miliardi (-14,1% su base organica, -19,2% con effetto cambi). L'ebit adjusted è di 501,2 milioni (917,3 milioni nel 2019). Tuttavia, grazie a un outlook in miglioramento per il 2021 sul settore auto, il gruppo si aspetta un incremento dei ricavi a circa 4,7-4,8 miliardi di euro e un margine ebit adjusted in un range compreso tra «oltre il 14%» e il 15% circa a fronte dell'11,6% del 2020.

Rimbalzo domanda nel I trimestre, ora focus su nuovo piano



«Abbiamo solo informazioni preliminari sul primo trimestre, ma ci aspettiamo un rimbalzo nella domanda sia nel primo equipaggiamento sia nella sostituzione diciamo all’incirca 10% e soprattutto guidato dall’Asia Pacifico, grazie a un effetto di confronto più favorevole sull’anno scorso con una crescita del 30-40% nella regione guidato dalla Cina», ha detto Andrea Casaluci, general manager operations di Pirelli. Secondo gli analisti di Equita, che su Pirelli ha una valutazione «buy» e un obiettivo di prezzo di 5,5 euro per azione, «i risultati dell'anno fiscale 2020 sono in linea con le stime, con volumi leggermente superiori, così come l'outlook 2021, con volumi in crescita a doppia cifra, price-mix positivo e forex negativo, in linea con nostra attesa di 4,75 miliardi e il consensus per 4,72 miliardi». Gli analisti segnalano inoltre «limitati aggiustamenti alle stime 2021, per un utile netto in calo del 14% a 220 milioni per costi non ricorrenti che comunque non impattano l'utile netto adjusted». Secondo Ubs (raccomandazione «neutral» con target a 4,50 euro) la guidance fornita dalla società per il 2021 è in linea con il consensus, ma maggiori dettagli sono attesi con la presentazione del piano industriale il prossimo 31 marzo.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)