Pirelli in testa al Ftse Mib, Citi promuove titolo a "buy"

Per gli analisti le vendite di auto aumenteranno di qui a fine anno, previsti in rialzo quindi anche i volumi del settore pneumatici

Spunto di Pirelli a Piazza Affari, dopo aver incassato una promozione da parte degli analisti di Citi. I titoli del produttore di pneumatici sono in testa al listino, con un massimo toccato a 3,936 euro con scambi sostenuti. Citi ha promosso il titolo Pirelli, alzando la raccomandazione da "sell" a "buy" e ha portato il target di prezzo a 4,60 da 3,40 euro. La banca Usa si aspetta un recupero delle vendite nel comparto auto nella seconda parte dell'anno e ritiene che ci sia spazio per un aumento dei prezzi.

Citi si aspetta vendite in aumento da qui a fine anno

Di conseguenza indica come lo stesso potrà verificarsi anche nel settore degli pneumatici, sostenendo che l'eccesso di offerta sta cominciando a diminuire e la domanda dovrebbe sorprendere positivamente in considerazione di vendite di veicoli più alte del previsto. Per Citi, considerando che è un leader globale per gli pneumatici premium, Pirelli è ben posizionata per beneficiare dell'andamento dei prezzi e del recupero dei volumi di vendita guidato proprio dal segmento premium. In questo quadro, per gli analisti della banca Usa i titoli sono sottovalutati sia in senso assoluto che relativo al comparto e ritengono che prezzi favorevoli e una ripresa dei volumi di vendita dovrebbero portare una valutazione più elevata del titolo a Piazza Affari.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)