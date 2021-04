Pirondini (Amundi): «Vi spiego perché il piano Biden favorirà i titoli value»

3' di lettura

«Il piano sulle infrastrutture è fondamentale per gli Stati Uniti, ma i suoi effetti potrebbero arrivare quando l’economia sarà già avviata verso uno stabile sentiero di crescita producendo quindi ulteriori pressioni su quell’inflazione che in questo momento spaventa i mercati». Marco Pirondini guida il team azionario di Amundi negli Usa e mette in guardia sulle insidie che si nascondono dietro il programma da 2mila miliardi di dollari annunciato la scorsa settimana da Joseph Biden e sulle possibili...