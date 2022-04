Pirovano: «Banche a fianco di famiglie e imprese. Mediolanum farà la sua parte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«In un periodo complesso come quello che stiamo vivendo le banche non si devono nascondere, ma essere sempre presenti a fianco delle famiglie e delle imprese, mettendo a loro disposizione gli strumenti per affrontare le crescenti necessità e non perdere la fiducia». Nelle parole di Giovanni Pirovano traspare in tutta evidenza l’impronta lasciata da Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum recentemente scomparso dal quale ha rilevato il testimone alla presidenza del gruppo, e quel suo chiedersi senza sosta: «Cosa posso fare per i miei clienti e per il mio Paese?».

Il ritorno inatteso dell’inflazione e la crescente incertezza legata non più soltanto alla pandemia, ma ora anche alle vicende geopolitiche, hanno infatti creato una situazione in cui gli istituti di credito sono chiamati ad assumere con grande responsabilità una sorta di ruolo «socialmente utile», che possono assolvere «continuando a esercitare bene il proprio mestiere», spiega Pirovano, che non rinuncia a tener fede al proprio ruolo istituzionale e alla presenza all’interno del Comitato di Presidenza dell’Associazione bancaria italiana con deleghe a Innovazione e Sostenibilità. «Resto fiducioso che una soluzione ci sia - confida infatti a Il Sole 24 Ore - a patto che si crei un sistema in cui tutti svolgano la propria parte: banche, imprese, famiglie e soprattutto lo Stato».

Loading...

In quale modo l’intervento pubblico può aiutare in questa situazione?

Le imprese sono di nuovo in difficoltà e chiedono in maniera insistente provvedimenti immediati e ad elevato impatto. Occorre quindi replicare l’esperienza effettuata dopo lo scoppio dell’epidemia Covid ed estendere la concessione di garanzie pubbliche sui prestiti a favore di chi è colpito dalla crisi. Mi auguro che il Governo si impegni su questo versante già fin dai prossimi giorni.

Non si rischia così di rendere permanenti agevolazioni create soltanto per gestire l’emergenza?