Pisano: «Con i fondi Ue rete tra le banche dati Pa» L’interoperabilità delle banche dati pubbliche potrebbe concretizzarsi grazie al «cloud» e con l’arrivo dei fondi del piano Next Generation Eu di Carmine Fotina

L’interoperabilità delle banche dati pubbliche potrebbe concretizzarsi grazie al «cloud» e con l’arrivo dei fondi del piano Next Generation Eu

4' di lettura

Annunciata, promessa, mai realizzata negli anni. Ora una vera interoperabilità delle banche dati pubbliche, dice il ministro per l’Innovazione Paola Pisano, potrebbe concretizzarsi grazie al «cloud» e con l’arrivo dei fondi del piano Next Generation Eu.

Il 9 settembre si riunisce il Comitato affari europei chiamato ad analizzare le proposte per il Recovery Plan. Quali sono i principali progetti per l'innovazione?

Con i 209 miliardi di euro che l’Unione Europea stanzia per l’Italia, il 28% del totale, dobbiamo far sì che il nostro Paese recuperi ritardi accumulati nel tempo e favorisca un aumento della produttività. A vantaggio sia delle imprese sia della qualità dei servizi pubblici. Oggi rischiamo che le banche dati della Pubblica amministrazione risultino spesso un insieme di vicoli ciechi, caratterizzati da alcune modalità di funzionamento obsolete. Capita che un ramo dell’amministrazione, nonostante abbia diritto a conoscerli, ignori dati custoditi da un altro ramo. Va configurato invece un sistema di canali scorrevoli adatto ad agevolare gli scambi di informazioni, anche con Regioni ed enti locali, nel rispetto della sicurezza e della privacy nelle forme dovute. In sostanza, occorre un cloud per i dati della Pubblica amministrazione che non comprometta le autonomie delle sue varie componenti. Questa operazione dovrà avvalersi di fondi, parte dei quali per permettere a singole amministrazioni di rendere digitali propri servizi.

Esponenti del suo Movimento, 5S, sostengono che non si può consegnare la sovranità dei nostri dati in mano a società private o ad altri Paesi. Al di là degli slogan, che cosa intendete fare nel concreto e di quali dati si parla?

La risposta a questa domanda si può trovare, e va trovata, soltanto in una strategia europea. L’autonomia tecnologica può essere recuperata su scala europea, con strategie nazionali convergenti verso questo obiettivo. Promuovere una sovranità digitale italiana ed europea non significa essere retrogradi né protezionisti, bensì aggiornare la nostra concezione di sovranità e non vuol dire tantomeno fare concessioni al sovranismo.