Pisano: «Rete unica necessaria, su 5G preoccupazioni infondate»

Paola Pisano, ministra dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione

La rete unica è necessaria ed è una «questione all'attenzione del governo.

A prescindere da chi ne possa essere il proprietario, ciò che conta è che la sua gestione e la sua configurazione siano tali da scongiurare ogni

genere di minaccia interna o internazionale e di garantire il massimo livello possibile di concorrenza in tutti i mercati

abilitati all'accesso all'infrastruttura di rete». E' la posizione di Paola Pisano, ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione che, in un'intervista a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School), fa il punto sulla situazione delle infrastrutture di tlc in Italia nel post pandemia. Riguardo all'altro argomento caldo, cioè il 5G e il dibattito tra favorevoli e contrari, Pisano lancia un appello ai sindaci che mostrano perplessità a leggere le ricerche e gli studi esistenti. «Se risultassero effetti negativi sulla salute – afferma - sarei la prima a oppormi, ma al momento negli studi che ho presente questa evidenza non l'ho riscontrata. Nessun Paese può permettersi il vezzo di non giocare la partita del 5G in nome di preoccupazioni che, ad oggi, non risultano argomentate e fondate». Sull'innalzamento dei limiti elettromagnetici, richiesto dagli operatori e dal piano Colao, la ministra mostra cautela: «Se i rischi sono effettivi, teniamoci i nostri limiti prudenti, ma se non lo sono non possiamo privare cittadini e imprese di una tecnologia che può far la differenza in termini di posti di lavoro e competenze importanti per un Paese».

Usciti dalla fase più drammatica della pandemia, quali sono le

priorità su cui agire nei settori delle tlc e del digitale?

La pandemia e la chiusura delle attività hanno reso ancora più

evidente il divario digitale che penalizza il nostro Paese, dotato

tuttora di infrastrutture per la connettività che richiedono

consistenti miglioramenti. I cittadini connessi con un'adeguata

capacità di banda hanno potuto lavorare da remoto, non

interrompere il contatto con la scuola seguendo le lezioni a

distanza, sfruttare in pieno alcuni vantaggi del commercio

elettronico. Le strutture sanitarie nelle stesse condizioni sono

risultate in grado di ricorrere a soluzioni di telemedicina. Nelle

zone del Paese in cui la connessione non è ancora arrivata o

vi è una potenza insufficiente le imprese e i cittadini invece

sono rimasti fuori da queste opportunità. Non è un bene.



Come ritiene si possa porre rimedio a questo divario?



E' una priorità ormai non più rinviabile garantire un'adeguata

connessione in ogni angolo del Paese. Occorre offrire a tutti i

cittadini le stesse condizioni di accesso alle rete. Il processo di

digitalizzazione deve dare a ciascuno le stesse opportunità di

crescita e di miglioramento della qualità della vita, va fatto il

possibile affinché nessuno sia costretto a rimanere indietro.

Ovviamente la connettività da sola non basta ad assicurare un

adeguato livello di digitalizzazione. Non riusciremo a mettere il

Paese sulla strada della ripartenza senza un forte impegno per

far crescere le competenze, e non soltanto quelle dei giovani,

sia nel settore pubblico che in quello privato.

Vanno inseriti nei vari rami della pubblica amministrazioni

giovani preparati, ma questo non basta. Ritengo necessario

attrarre nella macchina dello Stato persone che abbiano avuto

esperienze nelle nuove tecnologie e che abbiano capacità

manageriali. Servono leader in grado di guidare i giovani in

progetti complessi, come nel processo di trasformazione

digitale. Le sfide alle quali il Paese è chiamato riguardano

anche il futuro. E al futuro occorre arrivare preparati.