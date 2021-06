Piscine in giardino: i modelli hi-tech e i “fuori terra” da installare in poche ore

3' di lettura

Un grande o piccolo specchio d’acqua, sul terrazzo, nel giardino, nel prato, o anche una piccola rettangolare “striscia” d’acqua dove installare strumenti per la ginnastica. Sino al gioiello decisamente accessibile, che mantiene in forma più di qualsiasi altro esercizio: il nuoto controcorrente ora installabile anche in minipiscine, graduandone l’intensità.

Un domanda in crescita

In Italia, il mercato delle piscine private - secondo la multinazionale Fluidra e Assopiscine - ha superato, nel 2020, il miliardo di euro in valore e presenta anche per l’anno in corso indici in crescita.

Loading...

Il mercato mondiale - in fortissima crescita da anni - vedeva nel 2019 gli Usa in cima al numero di piscine vendute ogni anno con 11 milioni di unità, mentre in Europa è la Francia con 2,7 milioni a detenere il primato, seguita dalla Spagna con 1,5 milioni, dalla Germania con un milione e dall’Italia con oltre 700mila. Quando verranno definitivamente chiusi i conti del 2021 i numeri saranno ben più elevati, soprattutto per quanto riguarda i modelli smart, controllabili in remoto per avere sempre sotto controllo sicurezza e qualità, giochi d’acqua e di luce, musica subacquea e tv da esterno.

Piscine in giardino, semplici e tuttofare Photogallery10 foto Visualizza

La piscina a sfioro

La più desiderata resta quella a sfioro che lascia libera la superficie poiché non ha il classico bordo e che ha anche un vantaggio igienico dato che la discesa continua dell’acqua elimina costantemente le impurità.

Quelle di Mondo Acqua sono per esempio modulari, quindi personalizzabili sia come forma che come dimensione. Mentre, sino a poco tempo fa, le piscine a sfioro erano molto costose, richiedevano lunghi tempi di lavorazione e non sempre personalizzabili, ora sono disponibili in versioni ampiamente sotto i 10mila euro. Le Bluespring sono costruite con una struttura modulare che permette di creare piscine di innumerevoli dimensioni e forme e con struttura auto-portante che non necessita di muri di contenimento o re-interri con materiali inerti come ghiaia o sabbia, limitando al minimo le opere da realizzare. Bluespring richiede unicamente una soletta fondo, mentre il terreno circostante viene sostenuto direttamente dalla struttura stessa.