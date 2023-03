Piscine naturali per rigenerarsi con le acque dell'Oceano

Sebbene l'estate sia ancora lontana (in fatto di calendario almeno), ipotizzare un bagno rigenerante in mare alle Canarie a inizio primavera non è un azzardo, soprattutto se si scelgono quei luoghi dove gli scogli formano delle piscine naturali di acqua calma, spesso formate da eruzioni vulcaniche, dove resta costante il riflusso che penetra dal mare per mantenerle pulite e trasparenti. E non solo: l'acqua dell'Atlantico è naturalmente ricca di elementi benefici per il corpo umano (sali minerali come il magnesio, lo iodio, il litio, il selenio e il calcio) e immergersi qui è una sorta di seduta di talassoterapia per ripristinare l'equilibrio organico. Qualche indirizzo? La pozza di Charco Azul di El Hierro, lungo la costa settentrionale a El Golfo, è senza dubbio uno dei luoghi più spettacolari di tutte le Canarie ma ricche di fascino sono anche il Charco Azul di La Palma, uno dei monumenti naturali più belli del nord dell'isola, il Puertito de Lobos a Fuerteventura, un tempo parco giochi dei leoni marini, e Punta Mujeres nel nord-est di Lanzarote, due chilometri di piscine naturali che fanno da contorno a un villaggio di pescatori da cartolina

