Nord Stream, come si è arrivati alla pista del sabotaggio filo-ucraino. Kiev: noi non c’entriamo

Puntano verso gruppi filo ucraini le nuove piste di intelligence sul sabotaggio del gasdotto russo Nord Stream, nel settembre del 2022. Lo sostiene il New York Times, che cita fonti dei servizi Usa, secondo le quali non ci sarebbero prove di un coinvolgimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky o del suo Governo. Una conferma arriva dalla Germania: gli investigatori tedeschi non hanno ancora trovato prove su chi ha ordinato e compiuto il sabotaggio, ma la pista sulla sua preparazione porterebbe in Ucraina, secondo Ard, Swr e Zeit. Kiev ieri ha di nuovo negato qualsiasi coinvolgimento.

«Non è una nostra attività, sarebbe un complimento per le nostre forze speciali ma noi non c’entriamo con quello», ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, a margine di una riunione informale dei colleghi dell’Ue a cui è stato invitato.

L’ipotesi: sabotaggio a opera di oppositori di Putin

Le informazioni raccolte dall’intelligence Usa, scrive il New York Times, suggeriscono che il sabotaggio sia stato eseguito da oppositori del presidente russo Vladimir Putin. Senza chiarire l’identità dei membri del gruppo, né chi ha diretto o finanziato l’operazione, si sostiene che i sabotatori siano molto probabilmente cittadini ucraini o russi. Non sarebbero coinvolti americani o britannici.

Secondo i media tedeschi, il sabotaggio sarebbe stato compiuto con l’aiuto di uno yacht noleggiato da una società con sede in Polonia, apparentemente a due cittadini ucraini. Il commando sarebbe stato composto da cinque uomini e una donna, di nazionalità non accertata. Gli investigatori avrebbero localizzato la posizione dell’imbarcazione nel giorno successivo al sabotaggio. Lo yacht è stato esaminato dopo la sua riconsegna e gli investigatori avrebbero trovato tracce di esplosivo a bordo. Non viene esclusa l’ipotesi di un’operazione di depistaggio.

Le accuse di Polonia e Ucraina alla Russia

All’indomani del sabotaggio, Polonia e Ucraina hanno accusato la Russia, che puntò il dito contro Londra. I funzionari Usa affermano ora di non aver trovato prove del coinvolgimento del Governo russo.