«Pistacchio economy», le feste di Natale fanno lievitare il fatturato

La crescita di Fiasconaro

L’oro verde è uno degli ingredienti must anche in casa Fiasconaro, leader nella produzione di dolci da forno artigianali tipici della tradizione siciliana, la cui produzione è schizzata del 15% rispetto al 2018. Per l’azienda di Castelbuono (Palermo) arrivano le prime manifestazioni d’interesse da parte di alcune finanziarie e si valuta l’apertura di store in Italia e all’estero.

Vola il fatturato, che negli ultimi due anni è passato dai 15 milioni del 2017 – di cui il 18% era valore da addebitare al mercato estero – ai 18 milioni del 2018, con un incremento del mercato internazionale di circa il 20%. Le stime sul 2019 parlano di 3 milioni in più. Canada, Francia, Stati Uniti, Germania e Inghilterra i Paesi con le maggiori quote di mercato. E ora si punta sulla Cina.

«Trasmettere l’eleganza culinaria a un popolo così distante dal nostro è intrigante e mi inorgoglisce», commenta Nicola Fiasconaro, che insieme con i fratelli Martino e Fausto, guida l’azienda fondata nel 1953 dal padre Mario. Intanto l’obiettivo è chiudere quanto prima i cantieri del primo polo agroalimentare di Sicilia, in cui trasferire l’attività che oggi viene effettuata in undici laboratori sparsi nelle nove province siciliane. Si pensa anche a un cantiere di tecnologia per la trasformazione agrumicola e a campi sperimentali per la produzione di uva sultanina, oggi importata da Australia e Turchia.

Il legame con la terra e con la cultura è forte. Pochi giorni fa Nicola Fiasconaro è stato insignito del Premio Telamone 2019, tributato in passato a grandi siciliani: Leonardo Sciascia, Letizia Battaglia, Andrea Camilleri.