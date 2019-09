Pistacchio, l’oro verde di Bronte

Sull’Etna la raccolta avviene a settembre, preceduta da una leggera pioggia, che non manca in questo periodo e gonfia i frutti. Per prendere i pistacchi ci si deve arrampicare lungo mulattiere, sulla terra nera, tra i 400 e i 1000 metri di altezza. «Si raccolgono rigorosamente a mano - spiega Fabio Meli, agronomo – con sacche legate al collo, perché nessun mezzo meccanico può arrivare sulla sciara, la colata di lava vulcanica raffreddata, che costituisce un terreno durissimo e che solo le radici del pistacchio riescono a penetrare».

Si raccoglie ogni due anni. Solo così la pianta ha il tempo di assorbire dal terreno lavico tutte quelle sostanze nutritive che rilasciano al frutto poi il suo inconfondibile aroma e profumo. Sono circa 10mila le persone che si trasferiscono a Bronte nel momento della raccolta. «Una parte della produzione viene conservata in celle frigorifere a 13-14 gradi e lasciata in guscio in modo da conservarsi perfettamente anche per l’anno “pari” in cui non avviene la produzione. Dopo la raccolta il pistacchio deve essere asciugato al sole per un paio di giorni o, in caso di pioggia, in piccoli forni o in serra», spiega Francesco Paparo, coltivatore da generazioni.

Il costo? Fino a 100 euro al kg

«La febbre ti viene, la febbre!» era il monito che le nonne lanciavano durante la raccolta ai nipoti troppo golosi, per tenerli lontani da quei frutti che erano considerati a tutti gli effetti il patrimonio di famiglia e spesso unica fonte di reddito. E anche adesso i prezzi dei pistacchi rimangono alti: quelli smallati e sgusciati si aggirano tra i 30 e i 50 euro al chilo alla “Borsa del pistacchio” - ovvero la piazza cittadina, dove ancora produttori e compratori si incontrano per la trattativa - per arrivare oltre i 100 euro al dettaglio. Oggi ci sono circa 3mila ettari di piantagione con una media di 1-1500 kg a ettaro coltivato.

Bronte rappresenta, con i territori di Adrano e Biancavilla, la più estesa area di produzione di pistacchi in Europa e insieme a quella di Raffadali (che sta facendo richiesta dell’Igp), le uniche due nel continente. In un anno di buona produzione si raccolgono dai 4 ai 4,5 milioni di kg. La denominazione Pistacchio di Bronte Dop nasce il 9 giugno 2006 e tutt’oggi è l’unica presente in Europa e copre 1% della produzione mondiale, dove Iran, California e Turchia rappresentato i principali esportatori (gli altri Paesi sono Afganistan, Israele, Tunisia, Messico, Pakistan e Siria). Ma il nostro prodotto è una nicchia d’eccellenza.