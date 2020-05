Piste pop-up e traffico ridotto: patto tra città da Milano a Seattle Al lavoro un team con i sindaci di undici metropoli. Aree pedonali e percorsi ciclabili: le prime misure nel mondo per uscire dal lockdown senza perdere di vista l'ambiente di Marta Casadei

Sala: per la mobilità in Fase 2 serve collaborazione cittadini

4' di lettura

Strade chiuse al traffico, divieto di parcheggio per fare spazio a chi cammina e piste ciclabili pop-up come alternativa al viaggio sui mezzi pubblici. Ma anche programmi di sostegno alle famiglie in difficoltà e piani per rimettere in moto l’economia a partire dallo spazio gratuito a bar e ristoranti di quartiere. Consapevoli che il Covid-19 cambierà le città profondamente, anche dopo la fine del lockdown.

In corso un confronto internazionale

Nel giorno in cui Milano - e le altre città italiane - cominciano l’agognata fase 2, riaprendo parzialmente le loro attività, in molte città del mondo si cominciano a mettere in atto o si studiano i piani migliori per la ripresa. All’insegna del confronto internazionale e, laddove possibile, della sinergia.

Gli obiettivi, del resto, sono gli stessi: riprendere in sicurezza, aiutare le fasce più fragili della popolazione e non aggravare l’impatto sull’ambiente. Che - non è ancora confermato, ma sono in corso importanti studi sul tema, come quello del dipartimento di biostatistica della Harvard T.H Chan School of Public Health - potrebbe giocare un ruolo importante se non nella diffusione del Covid-19, almeno nel tasso di mortalità del virus.

Proprio su questi temi sta lavorando la «Global Mayors Covid-19 Recovery Task Force» di C40. Guidata dal sindaco di Milano Beppe Sala, la task force si è riunita per la prima volta mercoledi 29 aprile (da remoto) per confrontarsi con l’economista Michael Jacobs. Il gruppo di lavoro è composto da 11 sindaci di altrettante città, da Melbourne a Seattle: «Abbiamo selezionato sindaci di città molto diverse tra loro, ma tutte accomunate dal fatto di essere state capaci di uscire da crisi con un impatto economico-finanziario importante sulla popolazione: da New Orleans, colpita dall’uragano Katrina nel 2005, a Freetown, in Sierra Leone, che ha arginato l’epidemia di Ebola», racconta Caterina Sarfatti, head Inclusive climate action di C40, organizzazione con sede a Londra alla quale aderiscono oltre 90 megacittà nel mondo che condividono strategie di sostenibilità.

