Coronavirus, piste da sci chiuse: scattano le richieste di rimborso delle prenotazioni Sul sito di Assoutenti il form da compilare per presentare richiesta a strutture ed esercenti

La proroga al 5 marzo della chiusura degli impianti sciistici decisa dal Governo apre il fronte dei rimborsi spettanti agli utenti che avevano prenotato vacanze e pernottamenti sulla neve. «Migliaia di italiani si ritrovano oggi prenotazioni alberghiere, biglietti per treni e aerei, skipass, e altri servizi acquistati per le proprie vacanze sulla neve, che non potranno più essere utilizzati a causa della chiusura degli impianti – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – La sopravvenuta impossibilità di godere dei beni e dei servizi pagati, per cause non imputabili al consumatore, legittima il rimborso integrale di quanto speso dagli utenti, sulla base delle disposizioni di legge vigenti».

Il Codice Civile infatti all'art. 1463 prevede espressamente che «nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito».«È evidente quindi – aggiunge Truzzi - il diritto degli utenti di chiedere e ottenere il rimborso di tutte le spese relative a beni e servizi che, per decisione del Governo, non potranno più essere goduti». In tal senso Assoutenti pubblica sulla sua pagina web un form online attraverso il quale gli utenti che hanno prenotato trasporti, pernottamenti, pacchetti vacanza, skipass, ecc. possono chiedere a strutture, impianti ed esercenti il rimborso integrale di quanto pagato.

I danni per gli imprenditori della montagna

L'ultimo stop arrivato domenica sera sancisce per gli imprenditori della montagna la perdita totale della stagione 2020-2021, che vale 10-11 miliardi. I gestori degli impianti di risalita in ginocchio sono costretti a rimborsare gli skipass venduti online mentre sugli albergatori si è riversata una pioggia di disdette. In epoca pre Covid il turismo montano rappresentava l'11% del business turistico nazionale. «Ora il blocco degli impianti di risalita ha nella pratica affondato l'intera economia della montagna - rimarca Maria Carmela Colaiacovo, vice presidente di Confindustria Alberghi - innescando un effetto disastroso che si ripercuoterà anche sulle strutture alberghiere».