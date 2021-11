Piste sempre aperte, per le Regioni sì allo sci anche in zona rossa e arancione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Controllo a campione dei green pass negli impianti di risalita e obbligo di mascherina da indossare su funivie, cabinovie (riempite all’80%), ma anche seggiovie e altri impianti all’aperto (con capienza al 100%). Eccole le indicazioni per gli amanti della montagna che in questi giorni stanno affilando le lamine degli sci per tornare sulle piste che saranno aperte dal prossimo 26 novembre senza limitazioni di ingressi e skypass se il comprensorio sciistico è in zona bianca o gialla. In caso di zona arancione o rossa - questa la richiesta delle Regioni al Governo nelle nuove linee guida appena approvate - le piste resteranno aperte ma con un tetto agli ingressi. A prevedere l’aggiornamento delle indicazioni per la nuova stagione sciistica sono le linee guida sulle riaperture delle attività economiche appena riviste dalle Regioni e validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta dello scorso 5 novembre.

La normativa attuale in zona bianca e gialla

In base alle norme attuali gli impianti sciistici possono essere aperti solo in zona bianca e gialla. Di fatto le piste sono rimaste chiuse per tutta la passata stagione invernale. Oggi tutte le speranze sono puntate sul green pass. Perché in zona bianca e gialla ai possessori di certificato verde è consentito l'accesso agli impianti tramite funivie, cabinovie e seggiovie con cupole paravento. Le linee guida appena approvate aggiungono la possibilità per i gestori di effettuare controlli a campione del certificato verde, considerata la possibilità che i titoli di viaggio siano acquistati online o tramite altre soluzioni digitali e abbiano validità plurigiornaliera.

Sciare in zona arancione e rossa

Alla vigilia della stagione invernale, che avrebbe tutte le premesse per un riscatto dopo il “blackout” dell’anno scorso, ci sono regioni come l’Alto Adige che sperano di essere ancora in tempo per invertire la corsa verso il giallo ma soprattutto verso l’arancione, con annessa chiusura degli impianti di risalita, almeno secondo le norme in vigore.

La chiusura degli impianti sciistici in zona arancione o rossa sarebbe «il disastro per l’economia di montagna. Noi siamo chiusi da marzo 2020 e i mesi invernali, per molte località, rappresentano il 90-95% del fatturato totale. Pensare di dover affrontare un’ulteriore stagione chiusa vorrebbe dire distruggere l’economia della montagna ma anche la possibilità di reperire risorse umane che vengano a lavorare stagionalmente», denuncia Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski Alta Badia in merito a un eventuale stop delle attività sciistiche in Alto Adige a seguito del passaggio di fascia.

Di qui il pressing delle regioni per tenere aperti gli impianti anche in zona arancione e rossa, sia pure tetto massimo di titoli di viaggio vendibili.