Piteco vola in Borsa verso prezzo Opa famiglia Podini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Piteco si porta in cima al listino milanese e si avvicina al prezzo dell'Opa annunciata dalla famiglia Podini. Il titolo della software house segna la migliore performance a Milano e supera gli 11 euro per azione. Limbo spa, la holding di partecipazioni della famiglia Podini che controlla la società, ha annunciato un'opa volontaria totalitaria su Piteco a 11,25 euro, finalizzata al delisting sul 37,98% del capitale. Il prezzo incorpora un premio del 23,2% del prezzo medio ponderato per i volumi negli ultimi 3 mesi, del 27,8% nei 6 mesi e del 16,5% nei 12 mesi.

Il capitale di Limbo srl, costituita nel maggio scorso, è interamente detenuto da Dedagroup, indirettamente controllata da Lillo spa, che controlla indirettamente la stessa Piteco con il 50,13% del capitale (di cui il 49,81% attraverso Dedagroup). Il resto del capitale è in mano a Maria Luisa Podini (9,51%) e Marco Podini (9,52%). Limbo spa (il cui capitale per il 99,99% è detenuto a metà da Marco e Maria Luisa Podini) e gli altri azionisti con quote minori hanno siglato un accordo quadro con impegno ad aderire all'offerta e le quote che rappresentano nel complesso sono pari al 71,11% del capitale Piteco.



Piteco, che offre soluzioni gestionali per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, a fine maggio, ha siglato una partnership con Nexi per fornire soluzioni di pagamento digitale a grandi corporate e Pmi.