Pitruzzella, dall’Antitrust alla battaglia contro Apple

L’ultimo suo atto in ordine di tempo è stata la richiesta di annullare la sentenza che ha dato ragione ad Apple contro la Commissione europea, con in ballo una sanzione di 13 miliardi di euro, presentata come avvocato generale dell’Ue, incarico ricoperto attualmente nel corso di una prestigiosa carriera accademica e nelle Istituzioni e che ora per Giovanni Pitruzzella culmina con la nomina a giudice costituzionale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Docente di diritto Costituzionale a Palermo e Cagliari

Nato nel 1959 a Palermo si laurea in giurisprudenza all’Università degli studi del capoluogo siciliano nel 1982. Presso lo stesso ateneo è ricercatore e docente di diritto costituzionale, dal 1983 al 1986. Successivamente è docente di diritto costituzionale all’Università degli studi di Cagliari, dove tiene il corso di diritto pubblico dal 1986 al 1997, tornando poi all’Università di Palermo.

Presidente dell’Antitrust

Il 18 novembre 2011 i presidenti di Camera e Senato congiuntamente lo hanno nominato presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) in sostituzione di Antonio Catricalà dimessosi in quanto nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Monti; ha preso possesso della carica il 29 novembre. Carica mantenuta fino al 30 settembre 2018

Docente alla Luiss

Dal 2014 al 2017 è stato docente di diritto costituzionale e di diritto della concorrenza alla Luiss. È autore di numerose opere di riferimento in materia di diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto della concorrenza.