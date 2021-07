Pitti 100. Ecco tutti gli how to do di un’edizione imperdibile

Il salone presenterà anche spazi espositivi indipendenti, in cui i brand potranno esprimersi e illustrare le proprie collezioni.

Ormai la parola d'ordine ovunque è sostenibilità. «Oggi le aziende devono ancora di più caratterizzare la loro value proposition tenendo conto che la domanda per un consumo sostenibile è stata accelerata dal contesto di pandemia - sottolinea Andrea Burchi, regional manager centro nord UniCredit, sponsor di Pitti Immagine - Questo comporta l'opportunità di una revisione anche dei processi di produzione e degli impatti su tutta la filiera. Quest'ultima rappresenta la vera sostenibilità del Made in Italy: la ricchezza di know how che non dobbiamo perdere, in termini di qualità dei piccoli fornitori e delle lavorazioni artigianali grazie alle quali i nostri prodotti sono famosi nel mondo».

Come ogni anno, sono tante le iniziative che trovano spazio nel palinsesto. Tra gli highlights di questo 2021. Per esempio, la terza edizione di Sustainable Style: Giorgia Cantarini, fashion journalist e curatrice del progetto, presenterà una nuova selezione di brand, trovati tra realtà giovani che creano e producono seguendo criteri di eco-responsabilità. Verrà presentata la collezione HELP di Katharine Hamnett x Patrick McDowell, una capsule collection per esprimere le difficoltà della fashion industry inglese causate dalla Brexit.

Thebe Magugu, che si è aggiudicato l'International Fashion Showcase 2019 con il British Fashion Council e il Premio LVMH 2019.

Mentre lo special guest dell'edizione è il 27enne Thebe Magugu, che si è aggiudicato l’International Fashion Showcase 2019 con il British Fashion Council e il Premio LVMH 2019. Al Pitti presenta la sua prima capsule di abbigliamento maschile: «Ho un immenso rispetto per come il salone da sempre si impegna a valorizzare l'heritage e la tradizione, con uno sguardo in continua espansione sul nuovo», ha commentato.

L’LVMH Prize 2021.

Proprio in occasione della riapertura del salone in formato fisico e della centesima edizione, Pitti Immagine Uomo invita a Firenze l'LVMH Prize 2021. Una speciale preview del Premio LVMH andrà in scena attraverso un film realizzato per questa occasione e dedicato ai finalisti. Ci sarà poi una “Pitti Walk”, un live shooting realizzato tra le strade di Firenze e la Fortezza, con modelli e modelle che indossano alcuni look dei designer finalisti. «Siamo onorati che LVMH abbia accettato il nostro invito – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – e ci stiamo preparando per dare al Premio e ai suoi finalisti la migliore cornice possibile, presentandoli assieme al nostro special guest di questa edizione: il designer sudafricano Thebe Magugu, vincitore proprio del LVMH Prize nel 2019. Il nostro intento è far conoscere alla comunità di Pitti Uomo il lavoro dei talentuosi finalisti del 2021, e sentiamo molte affinità con lo spirito dell'LVMH Prize». I 9 finalisti di questa edizione sono Bianca Saunders, Charles De Vilmorin, Christopher John Rogers, Conner Ives, KidSuper di Colm Dillane, Kika Vargas, Lukhanyo Mdingi, Nensi Dojaka e Rui di Rui Zhou.