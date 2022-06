Pitti, day 2: gli appuntamenti da non perdere, dal su misura alla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Fortezza

Sala della Scherma, Unicredit Theatre, ore 11. Presentazione del libro “Scent of Tailoring, volume 2 – The British and French jacket, comparative review”. Con l'autore, il sarto Fabio Attanasio, organizzato dal lanificio Vitale Barberis Canonico.

Padiglione della Ghiaia. Progetto UTO Upcycling the Oceans della Fondazione Ecoalf e la presentazione della collezione circolare Made to be Re-made, in cotone riciclato e già ipoteticamente riciclabile. Con Javier Goyeneche, fondatore & presidente del brand.

Padiglione della Ghiaia. The North Sails e Maserati. Capsule dedicata con una collezione di abbigliamento performante e all'avanguardia che coniuga lo spirito comune ai due brand.

Giardino del glicine. Lardini con l'artista digitale Pietro Terzini ha creato una collezione di t-shirt, felpe e sneakers con il claum “no rain no flower”