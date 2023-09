Pitti Fragranze chiude con più buyer e presenze estere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bilancio positivo per la 21esima edizione di Pitti Fragranze alla stazione Leopolda di Firenze. Per scoprire le novità dei 189 brand di profumeria artistica,

home fragrances, beauty e benessere protagonisti di questa edizione – in aumento del +18% rispetto alla precedente edizione, il 75% dei quali esteri – in tre giorni sono arrivati quasi 1.600 tra buyer e operatori del settore, provenienti da 50 paesi del mondo, numeri in crescita del +28% rispetto a quelli dell'ultima edizione del settembre 2022. Con i compratori internazionali arrivati a quota 440 presenze, in aumento del 47%. Molto bene anche le presenze dall'Italia, circa 1.160 i buyer italiani, con una crescita che supera il 22%.



«Una delle migliori edizioni di sempre di Pitti Fragranze – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine. Questa la sintesi di molti commenti e feedback che abbiamo raccolto in questi giorni tra gli operatori. I buyer hanno molto apprezzato il lavoro di selezione dei brand fatto e le tante novità proposte – sono stati in tutto 86 i nomi nuovi, tra marchi al debutto e ritorni importanti al salone, tra i quali i 25 nomi di Spring, la sezione degli emergenti. Gli espositori, dal canto loro, hanno trovato un pubblico di buyer, operatori retail e anche di stampa di altissimo profilo, molto selezionato, non solo per quanto riguarda il mercato italiano – che ha sempre il suo peso specifico – ma anche per le tante presenze internazionali, con nuovi buyer da mercati in questo momento in grande espansione per la profumeria artistica. Ci hanno detto di aver lavorato in un'atmosfera energetica – per la voglia di ritrovarsi a Firenze, conoscere nuovi brand e le novità di quelli di riferimento, percepire i trend del momento – e al tempo stesso di grande relax: funzionale alla scoperta dei loro brand, allo scambio e all'approfondimento coi loro clienti, vecchi e nuovi. E a questa edizione è cresciuta anche la partecipazione di importanti realtà del retail moda, sempre più attente al mondo delle fragranze artistiche, al beauty e skincare di fascia alta, per la proposta lifestyle dei loro negozi».

Tutti in aumento i numeri dei compratori dai principali mercati del salone, con performance a doppia e anche tripla cifra. La Francia si conferma in cima alla classifica dei 15 mercati di Pitti Fragranze, seguita da Spagna, Germania, Svizzera, Regno Unito, Ucraina, Polonia, Russia, Lituania, Giappone, Cina-Hong Kong, Cina Continentale, Stati Uniti, Moldavia, Olanda.Sono stati più di 300 – anche questi in forte crescita – i giornalisti, influencers e operatori media che hanno partecipato a questa edizione, e quasi 25.000 gli account raggiunti dai social del salone.

«Pitti Fragranze conferma il suo Dna di manifestazione / laboratorio di ricerca – aggiunge Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – sulle novità proposte dai migliori marchi della profumeria artistica internazionale e del mondo beauty e benessere, ma anche sulle nuove tendenze del mercato e della cultura olfattiva. Ce lo conferma il successo raccolto dall'installazione Symbiotic Experience_ la percezione reinventata, curata dalle giornaliste Paola Gariboldi e Susanna Macchia, che ha visto protagonisti 4 artisti digitali che lavorano con l'Intelligenza Artificiale a ispirare le creazioni di 4 importanti nasi (Alberto Morillas, Coralie Spicher, Serge Majoullier e Jérôme Di Marino) di Mane e DSM-Firmenich, per creare assieme un'esperienza immersiva, sinestesica e unica per il pubblico del salone. E ancora i tanti talk e presentazioni in calendario, tutte seguitissime e con temi caldi, come i nuovi trend del mercato, il ruolo dei social media e le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, fino ai nuovi ideali di bellezza».