Pitti, da Tod’s a Guess le collaborazioni tra eccellenze italiane animano la fiera

L’edizione 105 di Pitti Uomo conferma la sua natura ibrida, fatta di stand fieristici in cui i marchi di moda presentano le nuove collezioni, ma anche di eventi, installazioni e progetti speciali fuori-salone diretti a lanciare capsule o nuovi prodotti. È il caso di Tod’s, il che dà il nome al gruppo guidato da Diego Della Valle, che presenta oggi la prima collezione di scarpe uomo e donna nata dalla partnership con Automobili Lamborghini. Due i modelli: l’iconico gommino e la sneaker, disponibili in arancione, verde e blu. Il modello è caratterizzato da una nuova linea che riprende la livrea delle super sportive Lamborghini e la lavorazione tubolare a bande aumenta il richiamo all’aerodinamicità, creando movimento e eleganza. I gommini sulle suole diventano macro, riprendendo il colore del tacco o della tomaia. Accanto alle scarpe, alla Stazione Leopolda ci saranno due Lamborghini Revuelto, che sottolineano l’incontro tra i due mondi, e alcuni artigiani Tod’s che cuciono le scarpe. La collezione è il primo passo del progetto che prevede anche pelletteria e abbigliamento.

Ieri invece Guess ha presentato, al Teatro del Maggio, un nuovo marchio di jeans caratterizzato dalla tecnologia sostenibile Guess Airwash, definita rivoluzionaria perché in grado di ricreare l’effetto stone washed senza il tradizionale lavaggio a pietra, introdotto da Guess fin dalla nascita nel 1981. Il lavaggio con la pietra pomice viene sostituito con aria e bolle, riducendo i consumi di acqua e di energia. Ideato dal direttore creativo Nicolai Marciano, figlio di Paul, Guess Jeans si propone come il brand che riscopre l’anima del marchio, utilizzando tessuti realizzati con fibre organiche o riciclate e focalizzandosi su sostenibilità e vestibilità. Al Teatro del Maggio anche una mostra immersiva che parte dal passato del brand ed esplora i prossimi 40 anni di denim.

Anche l’Esercito Italiano guarda al futuro con le licenza di abbigliamento e accessori che punta sull’upcycling, appena rinnovata per altri sette anni con la bergamasca Officina Italia dei fratelli Lanfranco e Patrizio Villa: coperte e paracadute impiegati nelle missioni nazionali e internazionali e ora dismessi vengono utilizzati per realizzare giubbotti e altri capi. A questo per il prossimo autunno-inverno si aggiunge la collaborazione con una cooperativa sociale che impiega persone svantaggiate nella fattura di alcuni capi con tessuti di recupero, come felpe e maglie, e che ha dato vita al Progetto Quid. Sempre al Pitti Uomo l’Esercito Italiano presenta le nuove collezioni business e valigeria in co-branding con Ciak Roncato e realizzate da Baulificio Italiano.