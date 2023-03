Pitti Uomo 104, Fendi è il super ospite. Sfilerà in fabbrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sarà Fendi uno degli special guest dell’edizione 104 di Pitti Uomo. La maison del gruppo Lvmh presenterà la collezione uomo primavera estate 2024 a Firenze il prossimo 15 giugno con una sfilata che si terrà nella nuova Fendi Factory aperta nell’autunno 2022 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.



«È un luogo speciale per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di Fendi, coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il made in Italy», ha detto Serge Brunschwig, chairman e ceo di Fendi. Si è detta entusiasta della scelta anche Silvia Venturini Fendi che della maison è direttore artistico del menswear e degli accessori: «Sarà un’occasione unica per vedere i nostri prodotti prendere vita proprio nel luogo in cui i nostri artigiani li realizzano, ponendoli per quel giorno al centro della scena», ha detto Venturini Fendi.

Loading...

La sfilata rappresenta uno degli eventi più importanti della manifestazione fiorentina, in programma dal 13 al 16 giugno 2023. «Questa presentazione è un’ulteriore conferma dello standing internazionale del salone e del livello qualitativo dei suoi eventi speciali. Sottolineo poi l’importanza della rinnovata unione di intenti con Camera nazionale della moda italiana, con la quale condividiamo l’obiettivo di promuovere e valorizzare la migliore moda italiana in contesti di rilevanza mondiale: ciascuna organizzazione con le sue specificità e i suoi riferimenti, entrambe consapevoli che la sequenza complementare di appuntamenti Firenze–Milano sia un fattore imprescindibile per l'intero sistema della moda maschile nazionale», ha detto Antonio Dematteis, neo eletto presidente di Pitti Immagine.

La sfilata - che fino a oggi si è sempre svolta nell’headquarter milanese della maison, al netto di eccezioni come nel 2021, quando sfilò al Palazzo della Civiltà dell’Eur (il vero quartier generale dell’azienda) - segna un po’ il passaggio del testimone tra le due capitali del menswear italiano e non solo: Firenze e Milano. A partire da gennaio 2024, con la collezione uomo fw 24/25, Fendi tornerà in calendario a Milano.