Pitti Uomo chiude con ottimismo: aziende soddisfatte e quasi 5mila buyer da 60 Paesi

Le aziende: «Superate le nostre aspettative»

Anche il feedback delle aziende è positivo: le aspettative, non certo alte, sono state superate. E lo spirito di squadra ha vinto sul timore delle defezioni. Baldinini, azienda romagnola di calzature e accessori con oltre 100 anni di esperienza alle spalle, ha deciso di mantenere non solo la propria presenza in Fortezza, nella sezione Dynamic Attitude, ma anche l’evento di presentazione della prima capsule collection firmata da Arthur Arbesser: «Abbiamo voluto dare un segnale di collaborazione con Pitti e siamo stati contenti di aver fatto sistema – spiega l’ad Christian Prazzoli –. Ovviamente ci siamo attenuti alle regole di sicurezza, abbiamo cancellato il catering e dilazionato l’afflusso durante l’evento, ma è andato bene». La manifestazione in generale, secondo il manager, «ha superato le aspettative. Abbiamo visto molti buyer, seppur con mancanze importanti da Asia e Stati Uniti».

Visitatori a Pitti Uomo 101 (ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Soddisfatto pure Raffaello Severini, direttore commerciale di Manuel Ritz, brand di abbigliamento il cui stand si trovava nella sezione Fantastic Classic: «Non c’eravamo posti obiettivi ambiziosi, sapevamo che sarebbe stata una fiera non paragonabile con le edizioni pre Covid – spiega –, ma abbiamo visto segni di vitalità: per quanto ci riguarda il bilancio è positivo». Merito anche delle presenze straniere: «Abbiamo avuto visite dall’estero, anche molto interessanti: da Paesi ex Urss, Corea, Medioriente, Spagna, Germania, Uk e Francia».

I buyer: «Comprare in presenza è fondamentale»

Presenti, ovviamente, i compratori italiani. A caccia di prodotti per la prossima stagione autunnale, con una buona dose di incertezza ma anche ottimismo: «Pitti per noi è una tappa imprescindibile – spiega Marco Inzerillo, titolare e buyer della boutique Inzerillo di Palermo e presidente dell’associazione di boutique Histores –. Con il buying stiamo cercando di tornare alla normalità, comprando anche capi formali. La sezione più interessante di questa edizione? Futuro Maschile». Trentacinque delle 42 boutique italiane di Histores hanno mandato i propri buyer a Pitti: «Comprare in presenza è fondamentale – chiosa Inzerillo – perché non basta vedere il capo, va toccato. La prossima tappa infatti sarà Milano, per la fashion week maschile».